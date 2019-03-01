مهرجان «أسوان الدولى لسينما المرأة».. إنعاش للسينما في صعيد مصر

أسدل الستار مساء الثلاثاء الماضى عن الدورة الثالثة لمهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة التى استمرت 6 أيام. قبل كل شيء هذا النوع من المهرجانات يعتبر إنعاشاً للسينما فى صعيد مصر، التى عانت من الإهمال لسنوات شاهدت بنفسى سعادة أهالى أسوان بالمهرجان والنجوم والنجمات، قاعات العرض والندوات وكافة الفعاليات شهدت إقبالاً كثيفاً من أهالى أسوان من كافة الأعمار.

شهد المهرجان حضور عدد كبير من النجوم والنجمات فى مقدمتهم النجمة ليلى علوى رئيس لجنة التحكيم والمخرج الكبير محمد عبدالعزيز وشقيقه المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية والفنانة نور اللبنانية وكانت مشاركة فى إحدى لجان التحكيم، ويسرا اللوزى وأحمد عبدالعزيز وأحمد وفيق وباسم سمرة والمخرج الكبير داود عبدالسيد، بالإضافة إلى بعض النجوم العالميين فى مقدمتهم الفنانة باربارا بوشيه، وبالطبع النجمة منة شلبى التى كرمها المهرجان والفنانة الكبيرة محسنة توفيق واعتذر

عدد من النجوم والنجمات لظروف خارجة عن إرادتهم وشهد المهرجان حضور عدد كبير من النقاد والإعلاميين.

حرص المهرجان على تكريم الفنانة الكبيرة محسنة توفيق تقديراً لمشوارها الفنى وعطائها على مدى سنوات طويلة كنموذج للمرأة المصرية، وتكريم الفنانة منة شلبى كإحدى أبرز نجمات هذا العصر وأقيمت ندوتان للنجمتين بحضور عدد كبير جداً من أبناء أسوان.

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تضمن المهرجان عرض عدد كبير من الأفلام من مصر والعالم التى تعكس معاناة المرأة أو القناة بشكل عام، فى مقدمتها الفيلم المصرى «بين بحرين» الذى ألقى الضوء على مشكلة الختان فى مجتمعات مختلفة حضارياً فى منطقة جزيرة الدهب وعكس مدى جهل البعض خاصة من بعض السيدات الطاعنات فى السن، والفيلم الأمريكى «ألعاب بنات» الذى جسد

معاناة المتشردات من زنوج أمريكا اللاتى يعانين من الحرمان الجنسى، والعديد من الأفلام المهمة ما بين التسجيلية والروائية منها الفيلم المجرى «غروب الشمس» و الفيلم اللبنانى «يمشى وبعد»، والفيلم الإنجليزى «نوايا حسنة» ويحسب لإدارة المهرجان برئاسة محمد عبدالخالق رئيس المهرجان وحسن أبوالعلا مدير المهرجان.

إقامة ورشة للسيناريو تحت إشراف السيناريست وسام سليمان لعرض السيناريوهات من المواهب الشابة ومناقشة أفكار السيناريوهات الجديدة وورشة أخرى فى كيفية صناعة الفيلم الوثائقى والتدريب على صناعة الأفلام الطويلة والقصيرة وورشة أخرى للرسوم المتحركة بالتعاون مع مدرسة «الجيزويت» للرسوم المتحركة وكان من أبرزها ملامح المهرجان التواصل المباشر بين النجوم والنجمات وأهالى أسوان سواء فى الندوات أو عروض الأفلام وحتى داخل الفنادق وخارجها ومدى ثقافة أهالى أسوان فى استيعاب ألوان السينما الجديدة ومتابعتهم للحركة السينمائية فى مصر والعالم.

الدعم الواضح ماديًّا ومعنويًّا من وزارتى الثقافة والسياحة وحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الذى حرص على حضور حفلى الافتتاح والختام وأعطى للمهرجان قوة وبالطبع هناك بعض السلبيات التى لم تؤثر على نجاح المهرجان فنياً وجماهيرياً.