شاهد..محمد علي رزق يهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده

نشر الفنان محمد على رزق، عبر "إنستجرام"، صورة، تجمعه بالفنان أحمد السقا، لتهنئته من خلالها بعيد ميلاده.
وعلق رزق على الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا أبو ياسين".
يُذكر أن الفنان أحمد السقا، يحتفل اليوم،
بعيد ميلاده الـ46، إذ ولد في 1 مارس عام 1973، ويعتبر واحدًا من أهم نجوم الصف الأول، واشتهر بتقديم أفلام الأكشن.
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