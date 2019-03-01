شاهد..محمد علي رزق يهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده

نشر الفنان محمد على رزق، عبر "إنستجرام"، صورة، تجمعه بالفنان أحمد السقا، لتهنئته من خلالها بعيد ميلاده.

وعلق رزق على الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا أبو ياسين".

يُذكر أن الفنان أحمد السقا، يحتفل اليوم،

بعيد ميلاده الـ46، إذ ولد في 1 مارس عام 1973، ويعتبر واحدًا من أهم نجوم الصف الأول، واشتهر بتقديم أفلام الأكشن.