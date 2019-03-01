صورة.. وفاء سالم تتألق بـ"الكاجوال" في أحدث إطلالة

نشرت الفنانة وفاء سالم صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال مميزة، نالت إعجاب العديد من متابعيها.
مع الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، وتجسد وفاء في العمل شخصية حماة حمادة هلال، وتتعرض للعديد من المشاكل والصراعات.
جدير بالذكر أن وفاء سالم تشارك في المسلسل الجديد "ابن أصول"
يشارك في بطولة المسلسل عدد
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