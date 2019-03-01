صورة.. وفاء سالم تتألق بـ"الكاجوال" في أحدث إطلالة

نشرت الفنانة وفاء سالم صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال مميزة، نالت إعجاب العديد من متابعيها.



جدير بالذكر أن وفاء سالم تشارك في المسلسل الجديد "ابن أصول"

مع الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، وتجسد وفاء في العمل شخصية حماة حمادة هلال، وتتعرض للعديد من المشاكل والصراعات.



يشارك في بطولة المسلسل عدد

كبير من الفنانين، منهم سوزان نجم الدين وآيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل، ومحمد نجاتى وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد بكير.