مروة الأزلي تشارك جمهورها كواليس الزوجة الـ 18

شاركت الفنانة مروة الأزلي، متابعيها بصورة أثناء تواجدها في كواليس مسلسلها الجديد "الزوجة الـ18"، المقرر أن تشارك من خلاله في سباق رمضان الدرامي 2019، وظهرت في الصورة معمخرج العمل مصطفى فكري.
وكتبت "مروة" على الصورة قائلة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور إنستجرام:"من كواليس #مسلسل
#الزوجه_ال١٨ للنجم #حسن_الرداد إخراج أ/مصطفي_فكري إنتاج ا/ممدوح شاهين #رمضان_2019 #رمضان_٢٠١٩"
"الزوجة الـ18" بطولة كل من حسن الرداد، ناهد السباعي، مروة الأزلي، هايدي كرم، سلوى خطاب، محمود البزاوي، محمود الليثي، شيماء سيف، وآخرين، والمسلسل من تأليف خالد أبوبكر ووليد أبوالمجد، وإخراج مصطفى فكري.
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