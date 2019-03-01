محمد حماقي يقترب من 80 مليونًا بألبومه الجديد

قفز الفنان محمد حماقي، إلى أكثر من 79 مليون مشاهدة بأغاني ألبومه الجديد «كل يوم من ده» عبر القناة الرسمية لشركة نجوم ريكوردز- المنتجة للألبوم- على يوتيوب، وذلك بعد طرح الألبوم يوم 24 يناير الماضي ليقترب من المليون رقم 80.

وتواصل أغنية «م البداية» تصدر ترتيب الأكثر استماعًا بين أغاني

ألبوم الفنان محمد حماقي الجديد «كل يوم من ده» بعدما حققت 14 مليون و600 ألف مشاهدة، وجاءت أغنية «صور» في المركز الثاني برصيد 5 ملايين و900 ألف مشاهدة، بعدها أغنية «خدني إليك» في المركز الثالث برصيد برصيد 5 ملايينو700 ألف مشاهدة.

ويضم الألبوم أغنيات "الجانب الأول، ويزلزل، وكل يوم من ده، وليلى، وعيونه سهرانة، وصور، وأعمل إيه، وبقيت معاه، ويا غربة، م البداية، ويا ستار".

ويتعاون حماقى من خلال الألبوم، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم "أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وخالد تاج، ونادر عبدالله، وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر علي، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير".