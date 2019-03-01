شاهدوا جديد عبد المجيد عبد الله “تستاهلين الحب”

كتب امير فتحي في الجمعة 1 مارس 2019 09:07 مساءً -

عبد المجيد عبد الله Advertisements طرح الفنان عبد المجيد عبد الله أغنية “سينغل” جديدة بعنوان “تستاهلين الحب” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. والأغنية من كلمات الشاعر فهد المساعد وألحان ياسر بو علي وتنفيذ مشاري اليتيم، ووتريات تامر غنيم وإيقاع إبراهيم حسن، ودرامز وباركيشن بوب، ومكس وماستر جاسم محمد. وكان النجم السعودى طرح مؤخرا أغنية بعنوان “كلما” من كلمات تركي آل شيخ، وحقق من خلالها نسبة مشاهدة عالية.

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