جمعية “بربارة نصّار”.. الحب يشفي

أقامت جمعية “بربارة نصّار” حفل عشائها السنوي الرابع تحت عنوان “Love Heals” أي “الحب يشفي”، خلال حفل عشاء اقيم يوم الجمعة الواقع فيه 22 شباط 2019 في فندق الهلتون حبتور- صالة الامارات في سن الفيل، حضره عدد كبير من الشخصيات السياسية والفنية والإعلاميّة والاجتماعية، على رأسهم وزير الشؤون الاجتماعيّة السابق بيار بو عاصي والمستشار الثقافي وسام كلاكش ممثلاً وزير الخارجية جبران باسيل والنائب جورج عقيص والنائب فادي علامة والسيّد روني ألفا ممثّلاً النائب فريد هيكل الخازن وقائمقام المتن مارلين حداد والسفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه والقائم بأعمال سفارة الإمارات العربيّة المتّحدة حمدان الهاشمي ممثلاً سعادة السفير د. حمد الشامسي والسيّد فيليب بوتلر ممثلاً سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شمودز كيرغوز والأستاذ علاء سرحال ممثلاً سفير قطر في لبنان محمد حسن جابر الجابري والنقيب الطبيب سمر قبيسي، ممثّلة مدير عام أمن الدّولة سعادة اللواء طوني صليبا، إضافةً إلى أعضاء مجلس أمناء الجمعيّة الدكتور طلال المقدسي والدكتور فادي نصر والأميرة حياة أرسلان ممثّلة بابنها الأستاذ عادل أرسلان.

بدايةً النشيد الوطني اللبناني تلاه كلمة مقدّمة الحفل الممثلة آنجو ريحان. ثم كانت كلمة رئيس الجمعيّة هاني نصّار، جاء فيها “قلة من لا يعرف زوجتي بربارة التي أسست الجمعيّة قبل وفاتها بأيام معدودة لخدمة كل مريض. لقد كانت مثال لعيش المرض بحبّ ورجاء وأمل. وروح بربارة الجميلة لا تزال ترافقنا بكلّ نشاطاتنا، ولا زلنا نحاول أن ننقلها لكلّ مريض وعائلته لغاية يومنا هذا”.

وأضاف “على صعيد التوعية، عادةً ننظم لتنظيم ندوات حول الأمراض السرطانيّة في كل المناطق اللبنانيّة مع أطبّاء الدم والأورام، إلى أن تفوّقنا على حالنا هذا العام، ونظّمنا Cancer Awareness Village، وهو المعرض الأول من نوعه في المنطقة لنشر التوعية للعموم حول كلّ الأمراض السرطانيّة، اجتمع فيه أكثر من 9 مستشفيات و8 جامعات و12 جمعيّة، حيث القيت 13 محاضرة القاها إختصاصيّين”.

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وأنهى “لغاية اليوم، تكفلنا بعلاج أكتر من 200 مريض بقيمة تفوق 350 مليون ليرة وقدّمنا أدوية بقيمة 900 مليون ليرة حصلنا عليها من مرضى لم يعودوا بحاجة اليها، نحن نأخذ مجّاناً، ونعطي مجّاناً دون أي تمييز بين طائفة أخرى، وحتّى بين جنسيّة أخرى”.

كما شكر كل من ساهم في انجاح هذا الحدث منهم Aquafina و Khan El SabounوBeirut Circle وSaybs Production وHaddad Group وSky-High، خصوصاً شركة VEAC s.a.r.l. لتعاونها على تنظيم هذا الحفل.

وقد تخلل الحفل العديد من الوصلات الغنائية مع المطربة باسكال عجيل والسوبرانو ليوني نصار والفنان إيلي أسمر.

الجدير بالذكر ان حفل العشاء الذي عاد ريعه بالكامل لدعم عمل جمعية “بربارة نصّار” في تأمين الطبابة والرعاية لمرضى السرطان الراشدين، تخلله أيضاً سحب تومبولا على جوائز قيّمة.