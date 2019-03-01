ترشيح رامي مالك للمشاركة في فيلم جيمس بوند الجديد

ذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن الفائز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية"، الممثل الأمريكي من أصول مصرية، رامي مالك، يقترب من المشاركة في أحدث أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند".

وأفاد تقرير لموقع "كولايدر" بأن مالك في مفاوضات نهائية للظهور في الفيلم الجديد، والذي سيجسد في أحداثه دور الشرير

الرئيسي.

وكانت مجلة "فارايتي" الأمريكية ذكرت، في شهر ديسمبر، أن الشركة المنتجة للفيلم كانت تخطط لضم رامي مالك له، ولكنه كان مترددا من قبوله، بسبب تخوفه من تضارب جدول مواعيده، لانشغاله في تصوير الموسم الأخير من المسلسل التلفزيوني "مستر روبوت"، ولكنه حاليا لا

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يواجه مشاكل في هذا.

ويحمل فيلم "جيمس بوند" الجديد رقم 25 في مسيرته السينمائية، ويحمل اسم "شاترهاند"، ومن بطولة الممثل البريطاني، دانييل كريغ.

وسيبدأ تصوير الفيلم في أبريل المقبل، على أن يتم طرحه بالسينمات في نفس الشهر من العام المقبل 2020.

وأصبح رامي مالك، أول عربي في التاريخ، يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل، وذلك عن تجسيده لدور مطرب الروك الراحل، فريدي ميركوري، في فيلم "الملحمة البوهيمية"، من إخراج برايان سينجر.