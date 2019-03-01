في عيد ميلاده الـ46.. إدوارد يوجه رسالة لـ أحمد السقا

وجه النجم إدوارد رسالة تهنئة للفنان أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده الـ 46، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتباٌ: "كل سنة وإنت طيب يا أبو ياسين".
يذكر أن الفنان إدوارد يشارك في بطولة مسلسل "ولدالغلابة"، حيث تدور أحداثه حول رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك
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