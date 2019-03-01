طرحت النجمة العالمية كاردي بي أحدث كليبات أغانيها بعنوان "Please Me"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يشاركها في الغناء النجم العالمي برونو مارس. العالمي "يوتيوب"، كما يشاركها في الغناء النجم العالمي برونو مارس. يذكر أن المطربة العالمية كاردي بي طرحت سابقًا كليب أغنية "Money"، كما كسر الكليب حاجز الـ 52 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالتعاون مع برونو مارس .. كاردي بي تطرح أحدث كليبتها Please Me لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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