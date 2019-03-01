ديلارا كازيموفا في شرم الشيخ للغناء في افتتاح "مهرجان السينما الأسيوية"

وصلت المطربة العالمية "ديلارا كازيموفا" إلى شرم الشيخ منذ قليل قادمة من دولة أذربيجان، حيث من المنتظر أن تحيي حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، الذي يقام في الفترة من 2 حتى 8 مارس الجاري.
وحرصت ديلارا فور وصولها علىإجراء بروفة حفل الافتتاح المقرر إقامته غداً السبت على مسرح الحفل، حيث أعربت عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المهرجان، وقدومها للمرة الأولى إلى مصر هوليود الشرق، موضحة أنها كانت تتمنى القدوم
وأضافت أنها ستحرص خلال الحفل على الغناء بموسيقى أقرب للأغاني العربية والتي ينسجم معها المصريون، معربة عن تحمسها الشديد للغناء أمام الجمهور المصري.
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