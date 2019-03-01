كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مروة الأزلي تدخل "الزوجة الـ 18" مع حسن الرداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الفنانة مروة الأزلي، تصوير أول مشاهدها في مسلسل " الزوجة الـ 18"، والذي يخوض من خلاله الفنان حسن الرداد، السباق الرمضاني المقبل .

وتجسد مروة خلال الأحداث شخصية جديدة عليها لم تقدمها من قبل حيث شاركت في رمضان الماضي في 3 أعمال مرة واحدة .

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ومن المقرر أن تستكمل "مروة"، تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة بعد أن بدأت التصوير الأسبوع الماضي .

"الزوجة الـ 18"، من بطولة حسن الرداد، وناهد السباعى، سلوى خطاب، هيدى كرم، شيماء سيف، إيناس كامل، محمود البزاوى، محمود الليثى، كوكى، آيه سماحة.

المسلسل من تأليف وإشراف أمين جمال.. ومن تاليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى.