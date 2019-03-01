هاندة أرتشيل تشتاق والدتها الراحلة: تركت بداخلي ألماً كبيراً

في أوّل مقابلة لها بعد وفاة والدتها قبل أسابيع، قالت الممثلة هاندة أرتشيل إنّها تشعر بالحزن العميق، وإنّ رحيل والدتها ترك في قلبها ألماً كبيراً.

وأضافت "أيامي تمرّ بشكل صعب. أحاول تعلّم العيش مع الألم العميق في داخلي.".

وتابعت "أتمسّك بالحياة عن طريق العمل، وبالطبع أبي وأختي هما أكبر دعم لي.".

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وختمت قائلة "إنه شعور لا يمكن وصفه، أتمنى ألا يعيشه أحد... أفتقدها كثيراً".

وكانت والدة هاندة قد توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، وكانت الممثلة إلى جوارها في أيامها الأخيرة، وتركت كل التزاماتها لترافقها في رحلة علاجها، لتسلم الروح في الأيام الأخيرة من العام 2018 في المستشفى.