هل وقع الطلاق بين بيرين سات وكينان دوغلو؟

أعلن برنامج 2 Sayfa التركي، أنّ علاقة المغني كنان دوغلو والممثلة بيرين سات الزوجية أصبحت باردة.

وقال البرنامج إنّ كنان سعى جاهداً لإنقاذ زواجهما، لكن بيرين تريد الطلاق منه.

وكان الثنائي قد تزوّجا قبل خمس سنوات، ولم يرزقا بأولاد، وحاولا أكثر من مرّة الخضوع لعملية تلقيح منيت بالفشل، وقد شاع خبر طلاقهما أكثر من مرة وقاما بتكذيبه، فهل يكون الخبر هذه المرّة مجرد شائعة أم أنّ الخبر هذه المرة حقيقي.

يذكر أن بيرين وكينان كان يعيشان حياة مستقرة، وكانت بيرين تدعم كينان في عمله وتتواجد معه في حفلاته، وهو بدوره يدعمها في عملها.

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