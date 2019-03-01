انطلاق تصوير النسخة الثانية من " باب الحارة " وهذه تفاصيله

بدأ المخرج محمد زهير رجب تصوير الجزء العاشر من مسلسل "باب الحارة" من تأليف مروان قاووق و إنتاج شركة " قبنض ميديا " .

وهذا الجزء هو نسخة مختلفة عن العمل الذي أنتجته " ميسلون فيلم " للمخرج و المنتج بسام الملا على مدار الأجزاء السابقة و لكن استحوذت عليه شركة " قبنض ميديا " من كاتبه الأساسي مروان قاووق عقب دعاوى قضائية استمرت سنوات بين " الملا " و " قبنض ".

ويشارك في بطولة النسخة الجديدة مجموعة من النجوم منهم سلمى المصري و تيسير ادريس و نظلي الرواس و قاسم محلو ونجاح سفكوني وأماني الحكيم و آخرين .

بينما تشهد هذه النسخة مشاركة عدداً من الممثلين الذين شاركوا بالاجزاء السابقة للمسلسل مع المخرج بسام الملا ومنهم علي كريّم و هدى شعراوي وعادل علي و أمين ملص و أيمن بهنسي.

من جهتها قالت شركة " قبنض ميديا " أن هذا العمل سيحمل عنوان " باب الحارة " الجزء العاشر ولن يسمى باسم آخر كما كان متداولاً ك " حارة الصالحية " مثلاً.

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وقد أعلن مصدر مسؤول في شركة " ميسلون فيلمز " حيث أكد أن الشركة تملك الاسم التجاري للعمل وهو " باب الحارة " .

وقال " لا يوجد حكم مبرم يسمح له أو لنا بالتصوير بانتظار إجراءات المحاكمة ولا نستطيع إلا أن نقول لا حول و لا قوة إلا بالله وقد تستمر المحاكمة لمدة عام ".

يذكر أنّ شركة " ميسلون " قد خاطبت العديد من المحطات الفضائية العربية واكدت أن الاسم التجاري لمسلسل " باب الحارة " من حقها فقط وحصرياً وأن الأمر موثق بوثائق واثباتات قانونية.