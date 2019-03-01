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بدأ المخرج محمد زهير رجب تصوير الجزء العاشر من مسلسل "باب الحارة" من تأليف مروان قاووق و إنتاج شركة " قبنض ميديا " .
وهذا الجزء هو نسخة مختلفة عن العمل الذي أنتجته " ميسلون فيلم " للمخرج و المنتج بسام الملا على مدار الأجزاء السابقة و لكن استحوذت عليه شركة " قبنض ميديا " من كاتبه الأساسي مروان قاووق عقب دعاوى قضائية استمرت سنوات بين " الملا " و " قبنض ".
ويشارك في بطولة النسخة الجديدة مجموعة من النجوم منهم سلمى المصري و تيسير ادريس و نظلي الرواس و قاسم محلو ونجاح سفكوني وأماني الحكيم و آخرين .
بينما تشهد هذه النسخة مشاركة عدداً من الممثلين الذين شاركوا بالاجزاء السابقة للمسلسل مع المخرج بسام الملا ومنهم علي كريّم و هدى شعراوي وعادل علي و أمين ملص و أيمن بهنسي.
من جهتها قالت شركة " قبنض ميديا " أن هذا العمل سيحمل عنوان " باب الحارة " الجزء العاشر ولن يسمى باسم آخر كما كان متداولاً ك " حارة الصالحية " مثلاً.
وقد أعلن مصدر مسؤول في شركة " ميسلون فيلمز " حيث أكد أن الشركة تملك الاسم التجاري للعمل وهو " باب الحارة " .
وقال " لا يوجد حكم مبرم يسمح له أو لنا بالتصوير بانتظار إجراءات المحاكمة ولا نستطيع إلا أن نقول لا حول و لا قوة إلا بالله وقد تستمر المحاكمة لمدة عام ".
يذكر أنّ شركة " ميسلون " قد خاطبت العديد من المحطات الفضائية العربية واكدت أن الاسم التجاري لمسلسل " باب الحارة " من حقها فقط وحصرياً وأن الأمر موثق بوثائق واثباتات قانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق تصوير النسخة الثانية من " باب الحارة " وهذه تفاصيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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