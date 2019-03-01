فنانة خليجية توثّق حادثة تحرش بها في الشارع

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تعرضت الفنانة حلا نورة لمحاولة تحرّش خلال وجودها في الشارع وقامت بتوثيق الحادث ونشره على "سناب شات" لتأديب المتحرش.
وظهرت حلا نورة في الفيديو وهي تتحدث إلى الشخص الذي كان يقود دراجته النارية ويسير إلى جانب سيارتها، وسألته ما الذي يريده منها، ثم قالت إنه كفّ عن التحرش بها عندما بدأت بالتصوير وأضافت "كان يتحرش بي وعندما صورته خاف. هذا عندنا بالكويت".
كما قدمت حلا نصيحة للفتيات، وطلبت منهن تصوير الواقعة بكاميرا الهاتف المحمول، لكي ينقذن أنفسن من التحرش".
يشار إلى أن الفنانة حلا واجهت مشاكل عائلية في الفترة الأخيرة بسبب علاقتها مع والدتها.
شاهدي الفيديو هنا:
on Feb 28, 2019 at 2:01am PSTView this post on Instagram
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