فن ومشاهير

فنانة خليجية توثّق حادثة تحرش بها في الشارع

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farah.hassan 0 تبليغ

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 تعرضت الفنانة حلا نورة لمحاولة تحرّش خلال وجودها في الشارع وقامت بتوثيق الحادث ونشره على "سناب شات" لتأديب المتحرش.

وظهرت حلا نورة في الفيديو وهي تتحدث إلى الشخص الذي كان يقود دراجته النارية ويسير إلى جانب سيارتها، وسألته ما الذي يريده منها، ثم  قالت إنه كفّ عن بها عندما بدأت بالتصوير وأضافت "كان يتحرش بي وعندما صورته خاف. هذا عندنا بالكويت".

كما قدمت حلا نصيحة للفتيات، وطلبت منهن تصوير الواقعة بكاميرا الهاتف المحمول، لكي ينقذن أنفسن من التحرش".

يشار إلى أن الفنانة حلا  واجهت مشاكل عائلية في الفترة الأخيرة  بسبب علاقتها مع والدتها.

 

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شاهدي الفيديو هنا:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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