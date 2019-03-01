تعرف على الحكم القضائي الصادر ضد محمد رمضان

حكمت محكمة جنح قسم الدقي بتأييد حبس الفنان محمد رمضان ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 10001 جنيه، وتعويض مدني مؤقت 10001 جنيه، وذلك في قضيته المتهم فيها بالسب والتشهير بـ«محمد عبدالمتعال» مدير عام قنوات MBC مصر.

كان وقتها محمد رمضان شارك فيديو على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نقلته كافة المواقع الإخبارية المختلفة والوسائط الإعلامية، سب فيه محمد عبدالمتعال.

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من ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد رمضان خلال الفترة المقبلة لتقديم حفلة غنائية له يقدم فيها أغنياته الناجحة، وخاصة بعد أن حققت أغنية «مافيا» نجاحاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وهي من كلمات إسلام شندي، ومحمد الفنان، وكنكا، وألحان إسلام الأبيض، وتوزيع ديزل، وكليب الأغنية من إخراج ياسر سامي، وذلك بعد رغبة الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بأن يقدم حفلاً غنائياً.

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كما يستعد رمضان خلال الأيام الحالية لتصوير دوره في مسلسله الرمضاني الجديد «زلزال»، والذي يتعاون فيه مع المؤلف عبدالرحيم كمال، والمخرج إبراهيم فخر، ومن المقرر أن يخوض به الموسم الرمضاني المقبل.

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جدير بالذكر، أن رمضان قد قرر تحويل أغنية مافيا التي طرحها خلال الأيام الماضية لفيلم سينمائي جديد.