تعرف على تفاصيل هالة فاخر في الجزء الجديد من كلبش

حقق الجزء الثاني من مسلسل كلبش نجاحاً كبيراً خلال الموسم الرمضاني الماضي، وكانت الحلقة الأخيرة مليئة بالأكشن؛ حيث أصيب سليم الأنصاري خلال هجوم مسلح عليه بعدة طلقات نارية؛ مما تسبب في وفاته.

وتستكمل الأحداث خلال الجزء الجديد، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل؛ حيث تتولى الفنانة هالة فاخر والدة أمير كرارة الذي يجسد دور سليم الأنصاري في العمل، تربية ابنه وحفيدها مالك، وخلال حلقات المسلسل تقوم بسرد بطولات والده له وكفاحه في الدفاع عن أرضه ووطنه، وتكشف أحداث المسلسل عن أن وفاة سليم الأنصاري مجرد تمويه هرباً من العصابات والمجرمين، ويعود من جديد خلال أحداث الجزء الـ3.

من ناحية أخرى، يواصل الفنان أمير كرارة خلال الأيام الحالية، تصوير مشاهده في مسلسل «كلبش3» في عدة أماكن متفرقة، ومنها: المنيل ومدينة الإنتاج وإحدى الشركات الخاصة، ومنطقة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن يلقى المسلسل نجاحاً كبيراً خلال الموسم الرمضاني.

جدير بالذكر، أن مسلسل «كلبش3» يشارك به عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: الفنان أمير كرارة، هشام سليم، أحمد عبدالعزيز، يسرا اللوزي، أحمد العوضي، عمر الشناوي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.