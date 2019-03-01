بالصور.. ريم مصطفى تتألق خلال أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها أحدث صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام، من أحدث جلسة تصوير لها، والتي تألقت فيها على الموتسيكل؛ حيث ظهرت ريم بأزياء تعود لـ الثمانينات، وظهرت بهوت شورت وشعر كيرلي، وكتبت على الصورة: «موديلات الـ80 وشعر مموج ورسومات لحيوانات».

لاقت الصور إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، وتنوعت التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقة إطلالاتها خلال الصور.

اقرئي أيضا : تعليق صادم من أنغام بعد تسريب رسالتها الغرامية لأحمد إبراهيم

من ناحية أخرى، كانت الفنانة ريم مصطفى قد شاركت بفيلم وثائقي بعنوان: «نقطة تلاقي» في منتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ، ولاقى الفيلم إعجاب عد كبير من الحاضرين، وذلك بسبب أدائها الطبيعي خلال أحداث الفيلم، وتناول الفيلم تلاقي الحضارات والثقافات المختلفة خلال أحداثه.

Advertisements

جدير بالذكر، أن الفنانة ريم مصطفى قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال دور مميز في مسلسل«الوصية»، الذي شاركت فيه مع الفنان أحمد أمين، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً خلال الموسم الرمضاني، ولاقى نسبة مشاهدة عالية من الجمهور، وخاصة أن أحداثه دارت في إطار كوميدي اجتماعي طريف.

اقرئي أيضا : حسن الرداد يتحدى رشدي أباظة في رمضان 2019.. فهل يتفوق عليه؟

كانت ريم قد صرحت خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، أنها دخلت عالم التمثيل عن طريق الصدفة، وكان أول اختبار تمثيل لها في أحد أفلام أحمد حلمي.