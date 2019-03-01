بالصور.. حلا شيحة مع محمد رمضان في كواليس "زلزال"

تواصل الفنانة حلا شيحة خلال الأيام الحالية، تصوير مشاهدها في مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويمثل دورها في المسلسل عودتها للتمثيل من جديد، بعد فترة غياب طويلة استمرت لـ12 عاماً، وكان آخر أفلامها السينمائية قبل الاعتزال، فيلم «كامل الأوصاف» مع الفنان الراحل عامر منيب.

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تجسد حلا شيحة خلال المسلسل دور فتاة شعبية تعيش بحي شعبي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي، ظهرت حلا شيحة خلال كواليس «مسلسل زلزال» ترتدي المنديل على رأسها والجلابية، وذلك وفقاً لطبيعة الفترة الزمنية التي يتناولها المسلسل، وهي فترة التسعينات.

يشارك في بطولة زلزال، عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: الفنان محمد رمضان، ماجد المصري، ونسرين أمين، وهنادي مهنى، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي.

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وكان آخر ظهور للفنانة حلا شيحة بالمناسبات الاجتماعية، خلال عقد قران شقيقتها الفنانة هنا شيحة، على الفنان أحمد فلوكس؛ حيث نشرت صورة وكتبت عليها: «أجمل حاجة الإنسان يبقى على طبيعته، وبسيط، ومتواضع، وابتسامته على وشه، ويحب الخير، ويحب يسعد الناس.. أجمل حاجة التفاؤل».

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جدير بالذكر، أن الفنانة حلا شيحة قد قامت بعمل ضجة واسعة خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد قيامها بخلع الحجاب والنقاب بعد فترة دامت 12 سنة.