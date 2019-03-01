بالصور.. حماقي بتعرض لكسر بقدمه اليسرى

نشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد حماقي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له، وذلك قبل خضوعه لعملية جراحية في قدمه اليسرى بأحد مستشفيات مصر الجديدة، بعد تعرضه لكسر في القدم أثناء لعبه كرة القدم مع أصدقائه، ونصح الأطباء حماقي بعدم الحركة لمدة شهر؛ حتى يتم تعافيه على خير، وحتى يتمكن من الحركة مرة أخرى بشكل طبيعي؛ مما جعله مضطراً لتأجيل عدد من حفلاته المقبلة لحين التعافي، وكان من المقرر أن يقدم حماقي حفلاً غنائياً على مسرح إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس الشهر المقبل بالمشاركة مع المطرب الأردني عزيز مرقة.

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وكتب الأدمن على الصورة «دعواتكم بالشفاء للفنان محمد حماقي وإنه يقوم بالسلامة من العملية»، وتفاعل جمهور حماقي مع الصورة وعبروا عن حزنهم الشديد لهذا الخبر، وتمنوا له الشفاء العاجل في أقرب وقت.

من ناحية أخرى، حرصت الفنانة منة فضالي، على دعم حماقي من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام، ونشرت صورة لحماقي وتمنت له الشفاء العاجل، كتبت على الصورة: «سلامتك ألف سلامة يا غالي، ربنا يحفظك يا رب لبيتك وأصاحبك وجمهورك اللي بيحبوك ادعولوا يقوم بسلامه من العمليه #حماقى».