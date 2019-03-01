مالا تعرفه عن أحمد السقا.. لديه فوبيا من الفئران ووالده قاطعه في بداياته

يحتفل الفنان أحمد السقا غداً بعيد ميلاده الـ45؛ فهو من مواليد 1 مارس 1973 بمحافظة القاهرة، وهو من أسرة فنية؛ فكان أبوه صلاح السقا مخرج ومؤسس مسرح العرائس، وجده عبده السروجي، المطرب المعروف؛ لهذا دخل السقا معهد الفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1993.

بداية السقا الفنية كانت من خلال مسلسل «النوة»، الذي شارك فيه مع المخرج محمد فاضل.

اشتهر الفنان أحمد السقا بأدوار الأكشن والإثارة، وذلك لأنه يتمتع بخفة حركة ولياقة عالية، تمكنه من القيام بذلك ببراعة، ومن أشهر أعماله السينمائية التي قدمها خلال مشواره الفني، فيلم الجزيرة، وتيمور وشفيقة، وإبراهيم الأبيض، وهروب اضطراري، حرب أطاليا، بالإضافة إلى مشاركته في عدد آخر من الأفلام السينمائية الناجحة، ومن بينها: صعيدي في الجامعة الأمريكية، وهمام في أمستردام، وأفريكانو، ومافيا وغيرها.

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تزوج عن قصة حب، من الإعلامية مها الصغير، وأنجب منها 3 أبناء، وهم: ياسين ونادية وحمزة، ويفضل إبعادهم عن الكاميرات والأضواء.

لديه فوبيا من الفئران الصغيرة رغم شهرته بالشجاعة والجرأة وتخصصه في أفلام الأكشن.

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وكان للسقا موقف من خلع زوجته الحجاب، أعلنه بوضوح من خلال أحد لقاءاته الإعلامية، أنه يترك لها كامل الحرية في اختيار طريقتها في الحياة؛ فهي علاقة بين العبد وربه، وذكر السقا خلال تصريحات إعلامية، أنه قام بتعليم زوجته الصلاة واللغة العربية، وساعدها على حفظ القرآن الكريم بعد أن كانت خريجة الجامعة الأمريكية ولا تتحدث اللغة العربية.

واجه السقا رفض والده دخوله المجال الفني؛ خوفاً عليه من المخاطر والمتاعب التي واجهها الأب خلال عمله كأحد رواد مسرح العرائس في الوطن العربي.

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خضوعاً لرغبة الأب، التحق السقا بكلية الشرطة، لكنه انسحب منها واتجه لدراسة السينما؛ مما دفع والده لخصامه عدة أشهر، وشارك السقا بعدها في بطولة مسلسل: من الذي لا يحب فاطمة، بعد ظهوره بمشاهد محدودة في عدد من الأعمال الفنية، منها: فيلم ليلة ساخنة، مع نور الشريف.

اعترف به والده كممثل ناجح، وبدأ في متابعته بعد فيلم همام في أمستردام، الذي شارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم، منهم: محمد هنيدي، وموناليزا، وحقق من خلاله السقا نجاحاً كبيراً من خلال دور إدريانو، والذي أهله بعدها للبطولات المطلقة التي بدأ السقا مشوارها بفيلم شورت وفانلة وكاب.