هل تذكرون الفنانة رجاء حسين؟ هكذا أصبح شكلها في أول ظهور لها بعد غياب

حرص عدد كبير من النجوم على حضور الحفل الذي أقامته عائلة الفنانة الكبيرة الراحلة شادية على المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، وكانت احتفالية تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بمناسبة ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية، ومن هؤلاء، الفنانة رجاء حسين التي تظهر في الإعلام بعد فترة غياب طويلة؛ مما جعل هناك ترحاباً كبيراً من زملائها بحضورها، كما حضر كل من: شهيرة، والدكتور المخرج خالد جلال، والمستشار محمد أبوزيد، وحرمه المحامية اللبنانية ريتا بدرالدين.

اقرئي أيضا : تعرف على قصة مسلسل «فلانتينو» للفنان عادل إمام

وتضمن برنامج الحفل عرض «فيلم تسجيلي» بعنوان: «لؤلؤة الشرق»، يستعرض المسيرة الفنية للفنانة الراحلة شادية، يعقبه برنامج موسيقي غنائي تقدمه الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يتضمن مجموعة من أروع أغاني الراحلة شادية، منها:

شبكت قلبي، لقيته لقيته، إن كنت ليا، شبك حبيبي، وحياة عينيك، بسبوسة، مين قالك تسكن في حارتنا، مخاصمني بقاله مدة، يا سلام على حبي وحبك، يا حبيبتي يا مصر.