حسن الرداد يتحدى رشدي أباظة في رمضان 2019.. فهل يتفوق عليه؟

يواصل النجم حسن الرداد تصوير المشاهد الداخلية لمسلسله الزوجة الـ18.. وهي المشاهد الخاصة بمنزل «حمزة الجبالي» الشخصية التي يجسدها بالمسلسل مع عائلته وأصدقائه والتي تضم سلوى خطاب ومحمود البزاوي ومحمود الليثي.

وهم عائلة وأصدقاء حمزة المقربين والذين سنشاهدهم في مواقف عديدة مع حمزة ومشكلاته التي لا تنتهي مع زوجاته؟

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المسلسل كوميديا اجتماعية حول رجل أعمال شاب يتورط في مشاكل كثيرة بسبب زيجاته المتعددة، والتي تصل إلى 18 مرة يتزوج فيها مما يضعه في العديد من المشاكل، وهي القصة التي تحمل تشابهاً كبيراً مع قصة فيلم الزوجة 13 الذي قام ببطولته رشدي أباظة وشادية وعدد كبير من النجوم.

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الزوجة الـ18 من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وأشرف على الكتابة أمين جمال ومن إخراج مصطفى فكري.

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ويشارك حسن البطولة مجموعة من الفنانين: سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، كوكي، آية سماحة، إيناس كامل.. إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.