تعليق صادم من أنغام بعد تسريب رسالتها الغرامية لأحمد إبراهيم

علقت الفنانة أنغام على تسريب الرسال الغرامية التي كتبتها بخط يدها لزوجها الرابع الفنان أحمد إبراهيم، وأعادت نشرها بنفسها من جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بقولها: «لأول مرة أكون سعيده إن في حد سمح لنفسه يسرق شيئ خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني الفرصة إني أعبر مرة تانية عن حبي واحترامي لجوزي وعلناً وبالمرة أكتب الكلام مرة تانية بخط حلو عشان أنا خطي وحش أوي.. واليوم ده كان من أحلي أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد ٢/٩ وفي نفس اليوم استلمنا ماستر ألبومي الجديد حالة خاصة جداً، كل سنة وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد وكل سنة وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله».

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يذكر أن بسمة وهبة هاجمت أنغام واتهمتها بالخيانة، وأكدت أنه لا يصح أن تقوم بمثل هذه الأفعال وتفتخر بها بعد أن تردد أن أنغام خطفت أحمد إبراهيم من زوجته وأبنائه.