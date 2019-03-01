شاهدوا مشاجرة عنيفة بين مجموعة من النساء داخل مستشفى في الكويت

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من النساء داخل أحدى المستشفيات في الكويت.



وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جواله، وتم تصويره داخل مستشفى العدان في الكويت، مشاجرة عنيفة بين مجموعة من النساء، حيث انهلن على بعضهن بالضرب المبرح وتعالت الصرخات والصيحات وسط حشد من الرجال.

ووفقا لصحيفة “الراي” الكويتية، كشف مصدر صحي في مستشفى العدان عدم صحة الاعتداء على النقطة الأمنية في المستشفى، مؤكدًا أن المقطع المتداول يعود إلى عراك بين مواطنات، وتم تسجيل قضية بالواقعة في مركز الشرطة.