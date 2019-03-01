بهذه الصّورة.. محمد صلاح يُثير غضب المصريين

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كتب امير فتحي في الجمعة 1 مارس 2019 07:27 مساءً -
محمد صلاح
موجة غضب عارمة تعرّض لها نجم المنتخب المصري ورأس حربة ليفربول اللاعب “محمد صلاح”، بعد نشره صباح يوم الخميس عبر حسابه في تويتر صورة له وهو يبتسم، إشارةً إلى انتصار فريقه أمس أمام واتفورد الانجليزي بخماسية كان هو نجمها.
الاستياء الكبير الذي تعرض له “أبو مكة” من الشعب المصري، جاء بعد حادثة القطار الأليم الذي راح ضحيته أمس الاربعاء قرابة الـ 22 قتيلاً وأكثر من 60 جريحًا في القاهرة، وطالب الكثير من متابعيه بحذف الصورة، وإقامة الحداد على أرواح الأموات، فيما اعتبره البعض استفزازا لمشاعر المصريين.
من ناحيته، لم يستجب صلاح لمتابعيه وظلت صورته على حسابه حتى هذه اللحظة.
محمد صلاح
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