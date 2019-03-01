انت الان تتابع تفاصيل خبر "الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل".. كتاب أرسل ناشره للسجن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 مارس 2019 07:22 مساءً - أطلق مثقفون ودور نشر حملة تضامنية مع الناشر خالد لطفي، مؤسس دار تنمية، الذي اتهمته محكمة عسكرية في مصر بـ"إفشاء أسرار عسكرية" و"بث شائعات"، بعد نشره كتاباً يصف أشرف مروان، صهر جمال عبد الناصر، بأنه كان عميلاً لـ"إسرائيل".

وعمل لطفي على إعادة طبع كتاب "الملاك: أشرف مروان" في 2018 لمؤلفه الإسرائيلي يوري بار جوزيف، باللغة العربية ليتم تداوله في المكتبات المصرية بسهولة وبسعر جيد، وهو ما أغضب السلطات، التي زجته بالسجن وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات.

وكانت محكمة استئناف عسكرية في مصر أيدت في الـ4 من الشهر الجاري حكماً بسجن لطفي (37 عاماً) 5 سنوات .

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وكان مروان زوجاً لمنى عبد الناصر صغرى بنات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعمل في المكتب الرئاسي في عهد عبد الناصر ثم في عهد خلفه أنور السادات.

ويعتمد كتاب الملاك على الرواية الإسرائيلية عن دور أشرف مروان كـ"جاسوس عمل لمصلحة إسرائيل"، في حين تعتبره الرواية المصرية الرسمية "رجلاً وطنياً بحق" حسبما وصفه الرئيس المخلوع حسني مبارك.