متابعة بتجـــــــــــرد: تناقل عدد كبير من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أظهر غضب الأمير هاري من أحد مصوري التلفزيون، بسبب زوجته ميغان ماركل.
وبحسب ما ذكر موقع مجلة “غالا” بنسختها الفرنسية، فإنّ الدوقة كانت تقوم بتحضير بعض الأطباق إلى جانب طاه مغربي شهير، واقترب منها مصور صحافي تلفزيوني من أجل التقاط بعض المشاهد، إلا أن الأمير هاري شعر بالإنزعاج وقام بدفعه إلى الخلف.
واعتبر بعض المتابعين أن ردّ فعل الأمير ينبع من رغبته في حماية زوجته كي لا تلقى مصير والدته الراحلة الأميرة ديانا، إذ أنها أخيراً تتعرض لملاحقة مصوري الباباراتزي في كل مكان تذهب إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري يدفع أحد المصورين.. فهل مصير ماركل مثل ديانا؟ – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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