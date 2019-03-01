هل كايت ميدلتون حامل بطفلها الرابع؟

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت الدوقة كايت ميدلتون الصحافة بعد أن عبّرت عن إعجابها بطفل كان مع والده بين الحاضرين في جولتها مع زوجها الأمير ويليام الى شمال إيرلندا، معتمدةً تعبير أجنبي يشير الى احتمال حملها بطفلها الرابع.
وما أن سمع أب الطفل كلام الدوقة حتّى سألها: “أتعنين أنّك حامل بطفل رابع”، فردّت عليه ممازحة: “الأمر سيقلق ويليام”، لتضع المتابعين في حيرة حيال حقيقة حملها.
إشارة الى أنّ للدوقة والأمير ثلاثة أطفال.
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