الملكة إليزابيث تُثير الضجة.. إليكم السبب – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت صورة للملكة إليزابيث خلال استقبالها الملك عبد الله وزوجته الملكة رانيا ضجة كبيرة عبر تويتر والسبب ازرقاق يدّ الملكة إليزابيث.

وفي التفاصيل، فإن يدّ الملكة إليزابيث البالغة من العمر 92 عاماً، ظهرت زرقاء اللون وكأنها تعرضت لكدمات عنيفة للغاية وذلك خلال استقبالها الثنائي الأردني في لندن.

وعلّق رواد تويتر على هذه الصورة مُتسائلين عن سبب الكدمة الواضحة على يدها مشيرين إلى أنها تبدو رائعة بالرغم من تقدمها في السن، كما تمنّوا زوال هذه الكدمة في القريب العاجل.د