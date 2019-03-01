بعد كلوي كارديشيان.. هل تعرّضت كايلي جينر للخيانة من قبل حبيبها؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: بعدما أقدمت جوردن وودز على إقامة علاقة عاطفية مع حبيب نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان، لاعب كرة السلة تريستان تومسون، ضجّت المواقع اليوم بخبر خيانة جديدة.

إذ نشر موقع TMZ خبراً مفاده أن نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر اتهمت حبيبها ووالد ابنتها ستورمي، مغني الراب ترافيس سكوت بخيانته لها.

ووفق الموقع، فإن الوضع بين كايلي وترافيس غير مستقرّ، إذ ألغى الأخير عرضه في مدينة بوفالو بنيويورك، ليبقى في لوس أنجلوس ويحلّ مشاكله مع كايلي.

الجدير ذكره، أن مصدراً مقرباً من ترافيس نفى هذا الخلاف الكبير وأكد أن إلغاء الحفل هو بداعي المرض. أما كايلي فقد تجاهلت هذه الشائعة ونشرت فيديوهات عن مستحضراتها الجمالية.