نيمار يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشف نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن مثله الأعلى في كرة القدم هو اللاعب سابق في ريال مدريد روبينيو.
وصّرح نيمار في مقابلة اعلامية له قائلاً: “مثلي الأعلى دائما كان روبينيو منذ أن كنت صغيراً عشقت كل شيء يقوم به وتمنيت أن أكون مثله”.
وقد انطلقت مسيرة اللاعبين المهنية من أكاديمية كرة القدم الشهيرة في سانتوس.
من جهة أخرى، فاجأ مهاجم فريق باريس سان جيرمان الجميع، باعترفه أن مشاهدة مباريات كرة القدم وتحليلاتها لا يستهويه، بل يفضّل أن يقوم خلال وقت فراغه بلعب كرة السلة ومتابعة أخبارها ومبارياتها.
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