زواج إد شيران بشكل سري

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت صحف بريطانية أن المغني البريطاني إد شيران تزوج سرًّا من خطيبته شيري سيبورن.
وفي التفاصيل، اقتصر حفل الزفاف على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط كما وصل عددهم الى 40 شخصا.
ومن جهةٍ أخرى، يخطط شيران لإقامة حفل زفاف في الصيف بحضور النجوم العالميين، ولكن لم يحدَد التاريخ، وفق التقارير الإعلامية.
والجدير ذكره، أنّه بعد علاقة استمرت نحو 3 سنوات، أعلن شيران خطوبته من حبيبته منذ عام.
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