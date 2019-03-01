إيرينا شايك تُلغي متابعتها لليدي غاغا.. ما علاقة برادلي كوبر؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: تحدّثت مواقع إخبارية عالمية عن قيام عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك بإلغاء متابعتها للمغنية العالمية ليدي غاغا على انستغرام.

وجاء ذلك بعدما كانت شايك، وهي حبيبة الممثل الأميركي برادلي كوبر، قد عانقت غاغا بعد أدائها لأغنية “Shallow” برفقة كوبر في حفل جوائز الأوسكار أخيراً.

وأكد مصدر أنّ شايك ليست على خلاف مع غاغا لكنها سئمت من الشائعات التي يتم تداولها في الصحف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر عن علاقة غاغا بكوبر.

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لكن مواقع أخرى أشارت بالمقابل إلى أنّ أيرينا لم تُتابع في بادئ الأمر الليدي غاغا على انستغرام.

والجدير ذكره أن غاغا وكوبر شاركا سوياً في فيلم “A Star is Born” الذي حاز على جوائز عدة.