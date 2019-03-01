- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــــــرد: تحدّثت مواقع إخبارية عالمية عن قيام عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك بإلغاء متابعتها للمغنية العالمية ليدي غاغا على انستغرام.
وجاء ذلك بعدما كانت شايك، وهي حبيبة الممثل الأميركي برادلي كوبر، قد عانقت غاغا بعد أدائها لأغنية “Shallow” برفقة كوبر في حفل جوائز الأوسكار أخيراً.
وأكد مصدر أنّ شايك ليست على خلاف مع غاغا لكنها سئمت من الشائعات التي يتم تداولها في الصحف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر عن علاقة غاغا بكوبر.
لكن مواقع أخرى أشارت بالمقابل إلى أنّ أيرينا لم تُتابع في بادئ الأمر الليدي غاغا على انستغرام.
والجدير ذكره أن غاغا وكوبر شاركا سوياً في فيلم “A Star is Born” الذي حاز على جوائز عدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيرينا شايك تُلغي متابعتها لليدي غاغا.. ما علاقة برادلي كوبر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.