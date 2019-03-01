نجمة سعودية تهاجم مريام فارس.. “ضايقتني بصراحة”

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعربت مدونة الجمال ونجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية عبير سندر، عن انزعاجها من الفنانة اللبنانية ميريام فارس خلال مقابلة تلفزيونية أجريت معها. فقد وجّهت عبير سندر تهمة الإساءة إلى العرق الأسود لميريم فارس بسبب ظهورها في فيديو كليب أغنيتها “قومي”، ووصفت قيام فارس بصبغ جسدها باللون الأسود بالأمر المهين. وأضافت أن صبغ الوجه باللون الأسود عرف عبر الزمن كإهانة مقصودة ضدّ أصحاب البشرة السمراء قائلة: “ضايقتني بصراحة”. يذكر أنّ مجموعة من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي قد انتقدوا خطوة فارس هذه، في حين لم ير البعض الآخر فيه أي إساءة.

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