مي شدياق سيدة العام في حفل Gala Awards

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فازت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية اللبنانية مي شدياق بجائزة سيّدة العام (Woman of The Year) واستلمت المحامية ميسون جمال “جائزة سيّدة الأعمال للعام 2019” (Business of the Year Award) خلال حفل "The Luxury Network’s International Gala Awards"، الذي أُقيم للمرّةِ الأولى في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، بحضور أكثر من 400 مدعوّ، تقدمهم الرئيس التنفيذي العام لـ “The Luxury Network” فارس غطّاس، ورئيسة كايل (Cael) أمال شومان سليمان. وقد جمع هذا الحدث بين ممثّلين عن خمسين من أهمّ العلامات التجاريّة العالميّة من مختلف قارات العالم، فضلًا عن المنظّمات الإنسانيّة والدبلوماسيّة، والفروع العالميّة لـ “The Luxury Network”.

والجدير ذكره أن العديد من الأسماء البارزة في المجتمع والشركات قد حصدت جوائز عدّة في هذا الحدث الكبير. بينها جائزة (Humanitarian Award) التي حصدتها السيّدة مهى قدّورة، وجائزة أيقونة الجمال (Beauty Icon) لملكة الجمال العالمية جورجينا رزق، وجائزة (Luxury Developer of the Year) لشركة (Sobha Group). علماً أن "جمال" استلمت الجائزة بصفتها المديرة التنفيذية لمجموعة GET Group Holdings في قصر المؤتمرات في باريس من قبل منظّمة الـ (ISO)، بعد أن احتلّت المرتبة الأولى عن الشرق الأوسط وأفريقيا، وجاءت السادسة عالميًّا كواحدة من الشركات التي توفّر حلولًا أمنية للوثائق الرسميّة العامّة والخاصّة لأكثر من 25 حكومة حول العالم.