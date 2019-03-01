فيديوم وصور| 4 ملايين مشاهدة لإعلان "Dark Phoenix" في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "20th Century Fox" الإعلان الدعائي الرسمي لأحدث إنتاجاتها السينمائية هذا العام وهو فيلم الأبطال الخارقين "Dark Phoenix"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتخطت نسبة مشاهدة الإعلان حاجز الـ4 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من طرحه.

والفيلم هو أحدث أجزاء سلسلة الخيال العلمي الشهيرة "X-Men" عام 2000، وستدور أحداثه حول شخصية "جين جراي" والتي تقوم ببطولتها النجمة العالمية، صوفي ترنر بطلة مسلسل الفانتازيا "Game of Thrones"، ويشاركها البطولة نخبة من نجوم هوليوود، أبرزهم جيمس مكافوي، نيكولاس هولت، مايكل فيسبندر، جيسيكا تشاستين، ايفان بيترز، وتاي شيريدان.

وظهرت شخصية "جين جراي" لأول مرة بأحداث فيلم "X-Men" تباعاً بعدد من أجزاء السلسلة، وهي ضمن شخصيات الأبطال الخارقين الخاص بعالم مارفل للقصص المصورة، وتتمتع الشخصية بقدرات خارقة منها التحكم بكل من حولها، وأظهر الإعلان الدعائي تطور قدرات "جين جراي" في محاولة من الـ"X-Men" لإيقافها قبل تدمير العالم.

والفيلم يمثل التجربة الإخراجية الأولى للكاتب والمنتج الإنجليزي، سيمون كينبرج، والذي يُحضر أيضاً لإخراج ثاني تجاربه الروائية الطويلة وهو فيلم الاكشن والاثارة "355"، والذي تدور أحداثه في جو من الجاسوسية ويشارك ببطولته نخبة من نجمات هوليوود، وهن جيسيكا تشاستين، بينلوبي كروز، لوبيتا نيونقو، وماريون كوتيارد، ومن المقرر طرحه تجارياً خلال العام الجاري.