13 فناناً يشاركون في حفل تكريم الراحل أبو بكر سالم.. والـ "هولوجرام" يعيده شامخاً إلى المسرح

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مارس 2019 06:27 مساءً - احتضنت الرياض، العاصمة السعودية، حفلاً جماهيرياً ضخماً، أقامته هيئة الترفيه تكريماً للفنان الراحل أبو بكر سالم، ووفاءً لصاحب الحنجرة الذهبية، بحضور تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وعدد من كبار فناني العالم العربي والخليج، الذين صدحوا بأصواتهم الجميلة في حب واستذكار أبو أصيل، أحد أعمدة الفن الخليجي والعربي، وأطربوا بأغانيه الخالدة الجمهور الذي حضر بالآلاف لمشاهدة الفنان الراحل مجدداً على خشبة المسرح عبر تقنية الهولوجرام.



"الخليج 365" كانت في قلب الحدث الفني، ورصدت أهم مجرياته:

كواليس الحفل

سبق الحفل التكريمي الضخم، تركيب أجهزة كبيرة واحترافية في مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض من قِبل "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وهيئة الترفيه لإخراج الحفل بطريقة عالمية، خاصةً عند الإطلالة الهولوجرامية للفنان الراحل أبو بكر سالم، إذ تم الإعداد لها على قدم وساق، كما تم تجهيز المسرح بصور منوَّعة لأبو بكر سالم، إضافة إلى تخصيص أماكن للفرق الشعبية والفلكلورية لتقديم عروضها، منها فرقة فلكلورية يمنية.

ووُجِد سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لـ "روتانا" في المسرح طيلة أيام البروفات، حيث وقف ميدانياً على التجهيزات والتقنيات الاحترافية فيه، وأشرف على كامل تفاصيل الحفل، بما في ذلك أداء الفنانين بروفاتهم على مدى يومين بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد. وقد حضر الفنانان راشد الماجد، وماجد المهندس قبل الحفل بيوم واحد لأداء البروفات، والتحضير للأغنية الوطنية الشهيرة "يا بلادي واصلي".

مقتنيات الراحل تخطف الأنظار

حضر الحفل الجماهيري عددٌ كبير من الفنانين، وتركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وسالم الهندي، الرئيس التنفيذي لـ "روتانا"، وقد مرَّ الجميع على السجاد الأحمر أثناء دخولهم مقر الحفل، بما يشبه البروتوكول العالمي المعتمد في افتتاح مهرجانات الأفلام السينمائية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضخامة الحفل، والمكانة الكبيرة للفنان الراحل أبو بكر سالم.

وخلال مرور الفنانين وكبار المنظمين على السجاد الأحمر، قوبلوا بعاصفة من الترحيب من قِبل الحضور، ثم توجهوا إلى منطقة البهو الرئيس، حيث أقيم معرض مصغر، ضمَّ مجموعة من مقتنيات الفنان الراحل، أثارت الشجن والحنين في نفس كل مَن شاهدها، إضافة إلى صور منوعة لأبرز الوقفات الغنائية لأبو بكر سالم، وقد وقف الجميع طويلاً أمام الصورة التي توثق تكريمه قبل رحيله بأسابيع ضمن حفل اليوم الوطني السعودي الـ 87 في جدة عام 2017.

صورة تذكارية

قبل بدء الحفل بدقائق، توجَّه الفنانون المشاركون إلى منطقة المكس زون التي تزيَّنت بصورة جدارية للفنان الراحل أبو بكر سالم، ووقف تركي آل الشيخ في منتصفهم، وأخذ الجميع صورة تذكارية بهذه المناسبة. وقد لوحظ حضور الروح المرحة بين آل الشيخ والفنانين خلال اللقطة المميزة في ليلة تكريم "أبو أصيل"، ثم اتجه الفنانون مباشرة إلى المسرح.

تفاصيل الحفل

غصَّت جنبات مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض بمحبي الفنان الراحل وفنه الأصيل، الذين تفاعلوا بحماس مع كل مقطعٍ من أغانيه، ولم يكن الفنانون أقل حماساً من الجمهور، إذ تنقَّلوا بين أغاني أبو بكر في تناغم كبير، تزامناً مع ظهور طيف الفنان الراحل عبر "الهولوجرام".

وبدأ الحفل الضخم والمميز، الذي قدمته الهيئة العامة للترفيه، ونظمته شركة روتانا، بمجموعة من أغاني الراحل، بمصاحبة الفرقة الموسيقية. وافتتح الفنان أحمد فتحي الحفل بإحدى أجمل أغاني أبو بكر "ظبي اليمن"، التي يتذكر فيها غياب محبوبه "لما يغيب القمر والعقل به مربوش.. تسأل عليه العيون اللي فوقها منقوش"، وكأن الحضور والجمهور يبحثون عن الراحل الغائب عن العيون في القلوب.

بعدها توالى غناء الفنانين أجمل أغاني "أبو أصيل"، فغنى مطرف المطرف أغنية "دون يا قلم"، ثم أدى الفنان فؤاد عبدالواحد الأغنية الشهيرة "خنجر يماني".

واعتلى المسرح بعد ذلك الفنان نبيل شعيل ليغني "مشكلة في الناس"، وغنى الفنان علي بن محمد "وشلون حال الربع"، واختتمت الفقرة الأولى من الحفل بأغنية "عادك إلا صغير" التي شدا بها الفنان رابح صقر، وقصيدة للراحل أبو بكر سالم بتقنية الهولوجرام.

وبعد استراحة قصيرة، استُكمل الحفل، الذي قاد فرقته الموسيقية الموسيقار الكبير أمير عبدالمجيد، الذي لازم الراحل نحو 35 عاماً، بمجموعة أخرى من أغاني المحتفى به، إذ غنى الفنان الكبير الدكتور عبد الرب إدريس أغنية الراحل "سر حبي"، وتبعه الفنان ماجد المهندس بأغنية "يا سهران"، وغنى الفنان راشد الماجد أغنية "يا سبحان"، أما الفنان عبدالله الرويشد فغنى للراحل أغنيتين "يا غيار"، و"ما في أحد مرتاح" التي سبق أن غناها مع أبو أصيل في دويتو لا ينسى، واختتمت الفقرة بـ "هولوجرام" للراحل، غنى فيها "ما علينا"، ثم اصطف الفنانون، ومعهم فنان العرب محمد عبده، وأخطبوط العود عبادي الجوهر، لأداء "يا بلادي واصلي"، الأغنية الأشهر للفنان الراحل، التي بقيت في وجدان الوطن، وآخر ما غناه في ظهوره الأخير في حفل تكريمه بمناسبة اليوم الوطني الـ 87.

وبعد أن أنهى راشد الماجد وصلته الغنائية، قدَّم لفتة كبيرة، إذ خاطب الجمهور قائلاً: "ألف شكر. شكراً أبو ناصر، قول وفعل، جمعتنا اليوم في هذه المناسبة. شكراً إخواني النجوم. اليوم نغني لأبينا الكوكب أبو بكر سالم". ليقابله الجمهور بتحية كبيرة في ليلة لا تنسى.

مفارقات فنية

شهد الحفل مفارقات فنية عدة، في مقدمتها البادرة الفنية الأولى لـ "هيئة الترفيه" التي ستتبعها مجموعة أخرى من التكريمات الفنية.

المفارقة الثانية، أن الحفل التكريمي يعد المناسبة الفنية الأولى التي تقام في السعودية بمشاركة 13 فناناً.

المفارقة الثالثة، النقل الفضائي، إذ تم نقل الحفل مباشرة عبر قناة روتانا لما للمناسبة الفنية من قيمة كبرى.

المفارقة الرابعة، كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم "ليلة في حب أبو أصيل" الترند السعودي في تويتر، وشهد آلاف التغريدات، التي استذكر فيها مستخدمو الموقع أشهر أعمال الراحل الخالدة.

المفارقة الخامسة، وكانت إطلالة أبو بكر سالم بتقنية الهولوجرام، في ثاني تجربة من نوعها، في أقل من شهر، بالسعودية، بعد حفل أم كلثوم في "شتاء طنطورة".

وكرَّم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الراحل بحضور أبنائه، والفنانين، والجمهور الكبير الذي حرص على القدوم إلى الحفل، ثم التقطت صورة جماعية مع الفنانين المشاركين في الحفل.

وأعلن تركي آل الشيخ في ختام الحفل توجيهه شركة روتانا بإقامة حفل تكريمٍ للفنانين طلال مداح، وعبد الرب إدريس، كذلك كشف عن دراسة تقوم بها اللجنة الفنية في هيئة الثقافة لإصدار ترخيصٍ لمعهد موسيقي قريباً.

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