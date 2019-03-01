حفل استقبال وحمّام سينام أوزتورك لتوأميها المنتظرين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مارس 2019 06:27 مساءً - تستعد الممثلة التركية سينام أوزتورك الشهيرة بياسمين في "حب للإيجار" التي تزوجت المخرج والمنتج مصطفى أوسلو عام 2016 ، لأن تكون أماً لطفلين توأمين قريباً. وأقامت حفل استقبال وحمّام لطفليها التوأمين في منزلها باسطنبول حضره عدد من زملائها وأصدقائها المشاهير.



ومن المفترض أن تلد سينام أوزتورك توأميها في شهر مارس-آذار الحالي.



أبرز المشاهير الحاضرين



وكان من أبرز المشاهير الحاضرين: هازال كايا بطلة "حكايتنا" ،وأونور بويوكتوبتشو بطل "حب للإيجار" .



ونشر بعض صديقات سينام أوزتورك حفل استقبالها لطفليها التوأمين في حساباتهن الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي.



أسماء التوأمين



واتفق الزوجان سينام ومصطفى على إطلاق أسميّ "مصطفى" و"كمال" على طفليهما التوأمين المنتظرين.



كعكة استقبال وحمام سينام لأطفالها



وحازت كعكة حفل استقبال وحمام المولودين المنتظرين للممثلة سينام أوزتورك على إعجاب صديقاتها حيث زينت بحلويات على شكل سناجب،كتب عليها أسماء الطفلين المنتظرين "مصطفى" و"كمال"،وكعكة أخرى أكبر على شكل منزل العائلة. 17

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