سما المصري لصاحبة كتاب المجد لخالعات الحجاب: فقراء حادث رمسيس أشرف منك

وجهت الفنانة سما المصري هجومًا حادًا على دينا أنور صاحبة كتاب "المجد لخالعات الحجاب"، وذلك بعد تصريحاتها المسيئة عن ضحايا قطار محطة مصر، ونشرت صورة لها قديمه قبل خلعها للحجاب، من خلال حسابها الرسمي عبر

موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وهددتها سما بأنها لو رأت دينا أنور في أي مكان سوف تقوم بضربها بسبب ما قالته، وشبهتها في الصورة التي نشرتهالها بأن مظهرها أشبه بالمتحولين جنسيًا.وعن كلام دينا أنور الذي قالته، بأن ضحايا حريق جرار رمسيس فقراء وأقل شرفا من الأغنياء، ردت المصري وقالت إن هؤلاء الفقراء أشرف منها، وذكرت بأنها هاجمت نفس الفتاة عندما روجت قبل ذلك لخلع الحجاب من خلال كتابها "المجد لخالعات الحجاب".