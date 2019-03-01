أول تعليق لسمية الخشاب على تعاون زوجها مع زوجته السابقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة المصرية سمية الخشاب، في أول تعليق لها على الشائعات التي نشرت حول تسببها في انفصال أحمد سعد، عن زوجته.

وقالت خلال تصريحات صحفية: «أحمد سعد كان منفصل عن زوجته منذ سنوات وقبل أن ترتبط به أصلًا».

وعن فيلم «خطيب مراتي»، الذي يشارك فيه أحمد سعد وزوجته السابقة ريم البارودي، قالت: «عادي أنهما زملاء واشتغلوا معًا، وليس مشكلة في أن يلتقطا صورًا معًا في العرض الخاص للفيلم، ولن نخرب فيلم بسبب ذلك، وهنفرح بنجاحه».

وأضافت: «أنا بثق في أحمد وبيحبني ومفيش أي مشكلة»، مؤكدة أن الفيلم قديم وتم تصويره قبل عامين، وأنها إذا لم تكن مشغولة ستحضر معه العرض الخاص للفيلم».

كما ردت على ما وصف بـ«كيد النسا»، بينها وبين زوجته السابقة مؤكدة أنها لا تكيد أحد، وأنها أكبر من ذلك، وأنها تجاوزت ذلك من زمان.

ويشارك في بطولة فيلم “خطيب مراتى”، أحمد سعد وريم البارودى وندى عادل وإيهاب فهمى، ومن تأليف وإخراج حمادة عفيفي، والمقرر عرضه في السينما قريبا..