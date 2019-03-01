يامي جوتام: «Uri» سيكون فيلمًا خاصًا في مسيرتي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قالت الممثلة يامي جوتام، التي تستعد لإطلاق فيلمها الجديد “أوري”، إنه سيكون فيلمًا خاصًا في مسيرتها المهنية.

وقالت الممثلة في أثناء حديثها إلى وكالة الأنباء الهندية في لقاء: “سيكون واحدا من أكثر الأفلام الخاصة في مسيرتي. من خلال سيناريو متقن كتبه اديتيا دار Aditya Dhar وبطولة فيكي كوشال Vicky Kaushal، وطاقم عمل قد بذلوا الكثير من العمل الشاق”.

وأضافت جوتام: “إن الفيلم يقوم على حدث حقيقي مهم ليس فقط بالنسبة لي كممثلة بل كمواطنة. كان شيئًا يجب إظهاره. وتابعت: “يجب أن يعرف الناس ما يجب عليهم القيام به، وأن يفعلوا ما يتطلبه الأمر حفاظًا على سلامتنا بالطريقة التي نعيش بها”.

الفيلم أيضا الممثل فيكي كوشال، الذي سيلعب دور أحد أفراد جهاز الكوماندوز الهندي الذي يشارك في تلك الضربات العسكرية 2016، وهو يستند إلى الضربات التي نفذتها القوات المسلحة الهندية لعام 2016.

كما ضم العمل الممثلين كيرتي كولري Kirti Kulhari وباريش راوال Paresh Rawal في الأدوار القيادية، وقد تم إطلاق الفيلم بدور العرض في 11 يناير 2019.