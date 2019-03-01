انت الان تتابع تفاصيل خبر الكلباني: كنت أعتقد أن الغناء حرام ولكن... والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 مارس 2019 05:41 مساءً - قال إمام المسجد الحرام سابقاً، الداعية السعودي عادل الكلباني، إنه كان يرى حرمة الغناء قبل أن يغير رأيه، معتبراً أن "بيان الحكم بالغناء لا يعني ممارسته".

وأضاف الكلباني خلال حديثه أمس الخميس لبرنامج "ترند السعودية": "ما المشكلة؟ كنت أرى حرمة الغناء ثم غيّرت رأيي. وليس هناك عيب في أن يغير الإنسان آراءه".

وتتماشى تصريحات الداعية السعودية مع خطة "الانفتاح"، التي يرى مراقبون أنها تأتي في إطار صرف الأنظار عن سياسة ولي العهد محمد بن سلمان، إذ شهدت السعودية مجموعة حفلات غنائية، وهو ما لم يكن معهوداً من قبل.

وإلى جانب الحفلات والفعاليات الموسيقية، تصرف الرياض مبالغ ضخمة في قطاعات الترفيه تزامناً مع معاناة قسم كبير من السعوديين من صعوبة الحصول على مسكن؛ بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر الأراضي الصالحة للبناء.

وكانت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية قالت مؤخراً، إن السعودية قررت اللجوء إلى صناعة الترفيه لتكون بوابة إلى تحسين الوضع الاقتصادي، لكن مراقبين وضعوا ذلك في زاوية حرف النظر عن سياسات بن سلمان.

ومنذ وصول بن سلمان إلى منصب ولي العهد، منتصف 2017، اتخذ مجموعة قرارات مصيرة للجدل؛ كان أبرزها اعتقال أمراء ورجال أعمال ودعاة ورجال دين ونشطاء وحقوقيين، وهو ما اصطدم بمعارضة شعبية.

ورفعت المملكة الحظر عن دُور السينما، وصارت المقاهي تعج بالموسيقى بعد أن كانت تعتبر من الممنوعات، كما فتحت أبوابها لكثير من شركات صناعة الترفيه العالمية، لكنها تعرضت لانتقادات لاذعة تسببت في محاسبة وإقالة مسؤولين.