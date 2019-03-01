شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحداد على والدته.. مصطفى خاطر يستكمل تصوير "طلقة حظ".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الحداد على والدته يستأنف نجم "مسرح مصر"، مصطفى خاطر تصوير مسلسله الرمضانى المقبل "طلقة حظ"، اليوم الجمعة فى الديكورات المخصصة للعمل، حيث يكثف المخرج أحمد خالد أمين عدد ساعات التصوير للانتهاء من تصوير عدد كبير من مشاهد الحلقات الأولى وتسليمها للجهة المنتجة للعمل وهى شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي حول شاب متزوج تحدث بينه وبين زوجته العديد من المواقف، ولديه 4 شقيقات، ويكثف مخرج العمل التصوير خلال الفترة المقبل، من أجل الإنتهاء من الحلقات الأولى للمسلسل .

"طلقة حظ" من بطولة مصطفى خاطر، وآيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ، حسنى شتا، تأليف إيهاب بلبل، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة سينرجى.