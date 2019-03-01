فيديو وصور| ويل سميث يرتدي "الغُترة" ويقفز من سماء دبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر النجم الأمريكي العالمي، ويل سميث، فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وأظهر خلاله رحلته الجديدة في دبي بعنوان "أهداف ويل سميث"، برفقه زوجته النجمة جادا بينكيت سميث وابنه جيدن، والفيديو احتفالاً بمناسبة عيد ميلاده الـ50، في تحدي جديد من نوعه.

وبدأ الفيديو بظهور ويل سميث وزوجته وهما يرتديان "الغُترة" في صحراء دبي، وبدأ في الحديث عن كون زوجته وافقته على ما يريد بمناسبة عيد ميلاده، وهو قيامهما بالقفز بالمظلات من سماء دبي، كما صعد لأعلى برج خليفة، وبدأ التحدث مع مدربه وحرصه على أخذ التعليمات الأخيرة قبل القفز.

كما أظهر الفيديو تواجد ويل وعائلته بعدد من المناسبات الاجتماعية في دبي احتفالاً بعيد ميلاده، وظهروا جميعاً في سعادة بالغة، واستعدادتهم الأخيرة قبل القفز بالمظلات من سماء دبي، إلى أن قامت عائلة سميث بنهاية الفيديو بالقفز وسط فرحتهم بنجاح خطتهم.

ومن المعروف عن ويل سميث خوضه العديد من المغامرات حول العالم وبالتحديد دبي، إذ يحرص على التواصل مع جمهوره ومتابعيه بنشر صوراً وفيديوهات خاصة بمغامراته عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تلقى إعجاب الملايين من متابعيه حول العالم.

يُذكر أن ويل سميث ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "Aladdin" والمقرر طرحه تجارياً مطلع شهر مايو المُقبل، كما يواصل تصوير الجزء الثالث لسلسلة الأكشن والإثارة خاصته "Bad Boys For Life" والمقرر طرحه تجارياً مطلع شهر يناير من عام 2020.