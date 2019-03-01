أنغام تؤكد زواجها وأشرف زكي تسبب في ظلم روجينا.. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية كل أسبوع على استضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة، تحقق أعلى نسب مشاهدة. وفي السطور التالية، يستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج خلال الأسبوع الماضي "أول تعليق من الفنانة أنغام بعد انتشار أخبار زواجها، اعتراف الفنان أشرف زكي بأن زوجته الفنانة روجينا ظُلمت بسببه، ونصيحة الفنان سمير غانم للمُقدمين على الزواج، .."، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطول التالية..

أنغام في أول رد على خبر زواجها

اكتفت الفنانة أنغام في أول تصريح لها بعد انتشار أخبار تفيد بزواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بالرد "الله يبارك فيك شكرًا"، وذلك في لقاء أجرته مع MBC Trending، المعروض على قناة MBC4، وعن أحدث ألبوماتها "حالة خاصة جدًا": "كان عندي احساس ان الالبوم ده هينجح بس رد الفعل السريع والضخم كان فوق توقعاتي الحمد لله".

صفية العمري وسر عيون صفية

استضافت الفنانة إسعاد يونس في حلقة جديدة من برنامجها "صاحبة السعادة" المعروض على قناة "DMC"، الفنانة صفية العمري، والتي تحدثت عن مشوارها الفني.

وعن السر في حفاظها على رسم عينيها بطريقة معينة، أصبحت تُعرف الآن بـ"عيون صفية"، قالت "تقدري تقولي اللوجو بتاعي بعمل الاستايل ده من زمان ومشيت معاه لغاية دلوقتي، مفيش ماكيير يقدر يلمسني، بعمل مكياجي كله تليفزيون، سينما، في الحياة، بدأته قبل ليالي الحلمية بكتير"، موضحة أنها لا تتعامل مع أي ماكيير بسبب موقف تعرضت له أثناء تصوير أحد الأفلام.

وحكت صفية الموقف "السبب اني عملت فيلم وكان معايا فنانة رائعة بحبها وبحترمها جدًا، عملت الفيلم ده كنت لسه جديدة لقيت إن هي بتحاول تضايقني عايزاني أفشل في دوري فمنعت عني الماكيير والكوافير، وقعدت في غرفتي في استوديو الأهرام ومعايا راديو صغير وسمعت مساعدينها بيتكلموا عني اتقهرت جدًا"، وفضلت صفية ذكر اسم الفنانة، مضيفة "كان فيلم مهم جدًا، قلت طيب انا هظبط نفسي بقى وجبت باروكة ولبستها وبعدين عليت الراديو وقعدت أذاكر عشان مدخلش جوه البلاتوه واتقهر، وكان مع المخرج نادر جلال، ودلوقتي بقولها ألف شكر، لأنها خلتني أعتمد على نفسي".

هند عبدالحليم توضح حقيقة إيقافها عن العمل

في حلقة جديدة من برنامج "حفلة 11" المعروض على قناة ON E، استضافت المذيعة سمر يسري، الفنانة الشابة هند عبدالحليم، والتي كشفت عن حقيقة صدور قرار بإيقافها عن العمل لمدة عام.

وقالت هند "مفيش أي إجراء اتاخد، الموضوع كله كان سوء تفاهم ما بين تصوير مسلسل وتصوير عمل تاني، المواعيد كانت متظبطة بس مسلسل فيهم كان بيخصلوه في أخر أيامه وصادف ان الاتنين عايزني في نفس اليوم، ناس كتير دخلت في الموضوع ابتدى يتقال إني كدبت هنا وكدبت هنا، لكن الموضوع كله سوء تفاهم والموضوع تطور ووصل للنقابة، ودكتور أشرف زكي هو اللي أحالني للتحقيق لكن الموضوع لم يكتمل ولم يؤخذ ضدي أي إجراء".

محمد أنور ومصطفى خاطر ألد أعداء

استضاف الفنان أمير كرارة عبر برنامجه الجديد "سهرانين"، والمعروض على قناة ON E، الفنانين مصطفى خاطر ومحمد أنور، وحكى أنور كيف بدأت العلاقة بينهما.

وقال أنور "كنا ألد أعداء أول ما طلعت فريق التمثيل كنت متخيل بقى هيحتضنوني، لقيت خاطر كنت فاكره مدرب رقص رابط شعره، المهم طقش معايا ويعتبر يعني هزقني وكان أقدم مني سنتين في الكلية، والعيال بيضحكوا على أي حاجة سخيفة يقولها عشان الكبير، كان كارهني وعايزني أمشي، المخرج اللي بيخرج المسرحية مشي وبقى هو اللي بيخرج".

وتابع "وقت توزيع الأدوار، وزّع كل الأدوار الكبيرة إلا دور لشخص بيقول جملة واحدة، قلتله فاضل شخصية عثمان العثمنلي قالي خدوا يالا".

سمير صبري يكشف عن رأي السادات بدوره في "وبالوالدين إحسانا"

حلّ الفنان الكبير سمير صبري ضيفًا على قناة الغد، وقال إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كرّمه عن دوره في فيلم "وبالوالدين إحسانًا"، قائلا له خلال استلام الجائزة: "بكتني يا ولد، كنت ولد عاق، لكن برافو عليك".

أشرف زكي يؤكد أن روجينا ظُلمت بسببه

وقال نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي أثناء استضافته في برنامج "8 الصبح" على قناة DMC: "روجينا ممثلة مهمة مش واخدة المكانة اللي تتفق مع موهبتها، هي موهبتها كبيرة، واتظلمت بسببي كتير ".

نصيحة سمير غانم للمُقدمين على الزواج

في حلقة لم تخل من خفة الظل، استضاف الفنان أشرف عبدالباقي في "قهوة أشرف" على قناة الحياة، الفنان الكبير سمير غانم، والذي وجه نصيحة للمُقدمين على الزواج، قال فيها "متستعجلش في الجواز، بتكتشف ان مش دي اللي كنت عايزها بعد فترة".

وقال لأشرف "فيه اتنين في فرقتك حبايبي بسأل واحد فيهم عامل ايه في الجواز وقع على الأرض من الضحك عرفت انه مبسوط"، متابعًا "الطلاق بقى موضة سخيفة لو الشاب كان اتمرمط قبل ميتجوز مش هيطلقها، اخطب على قد ما تقدر، خد فرصة انك تعرف مين هي، عشان تكتشفوا بعض".