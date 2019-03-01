عمرو محمود ياسين ينتقد الهجوم على محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان عمرو محمود ياسين على التعليق على موجة الانتقادات الحادة الموجهة لنجم منتخب مصراللاعب محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بسبب الصورة التي نشرها عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" وهو يضحك في نفس يوم وقوع حادث قطار محطة مصر.

وقال عمرو عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "محمد صلاح صعدنا كأس عالم.. ورفع معنوياتنا باداءه وإنجازاته في الدوري الإنجليزي، وأصبح من كبار لاعبي العالم، ولما قدم تبرعات عد زي ما انت عاوز للبلد و لقريته ودايما بيمثلنا أفضل تمثيل.. كل ده هيتنسي ويتمسح باستيكة عشان نزل صورة له؟".

وتابع "ليه محسسني انه راح عمل عيد ميلاده؟ او أقام حفل ضخم كله غنى ورقص؟ ممكن نقوله مش وقتها وخلاص لكن يتقلب عليه بالمنظر ده؟؟ صحيح الأفورة عندنا بقت أسلوب حياة" .