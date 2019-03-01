محمد رمضان ينشر صورة جديدة من كواليس "زلزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

على مائدة فطار ضمت أطباق "الفول، الطعمية، السلطة، المخلل وأرغفة العيش البلدي"، ظهر الفنان محمد رمضان في أحدث صورة نشرها من كواليس مسلسله الجديد "زلزال"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

رمضان ظهر خلال الصورة بـ"لوك الشخصية"، مرتديًا ملابس تنتمي للحقبة التي تقع فيها أحداث العمل وهي تسعينات القرن الماضي، معلقًا "زلزال 2019، ثقة في الله نجاح".

"زلزال" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، نسرين أمين، هنادي مهنا، مصطفى منصور.

