الاثنين.. بيومي فؤاد ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

يحل الفنان بيومي فؤاد، ضيف برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، والذي يذاع على شبكة تليفزيون النهار، وذلك مساء

يوم الأثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة ونصف.

ومن المقرر أن يكشف بيومي خلال البرنامج أسرارا

وكواليس خاصة عن مسيرته المهنية واستعداداته لدراما شهر رمضان والمشاريع السينمائية فى المستقبل.

ويذكر أنه يذاع برنامج "واحد من الناس" فى التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل عبر شاشة قناة النهار.